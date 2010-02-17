Фонд Ахметова придбав нове обладнання для лікарень Луганська

У трьох лікарнях м. Луганська вже працює нове лікувально-діагностичне обладнання, придбане Фондом Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України».

Як повідомили у прес-службі Фонду, в результаті вибуху 18 січня 2010 року, що стався у Луганській лікарні № 7, не тільки загинули люди, а й постраждали реанімаційне і пульмонологічне відділення. Через це в посиленому режимі довелося працювати іншим лікувальним установам міста. Туди перевезли постраждалих, а також людей, що перебували на лікуванні у зруйнованій лікарні № 7.

Для повноцінної роботи відділень фонд «Розвиток України» забезпечив обладнанням не лише реанімацію міської лікарні № 4, а й кардіологічне відділення 1-ї міської лікарні і кардіологічний центр при зруйнованій 7-й лікарні. «У цих установах вже працюють апарати керуючої і допоміжної вентиляції легенів, система холтерівського дослідження, кардіодефібрілятори», - відзначили у прес-службі.

У Фонді акцентували, що наступного тижня відділення одержать також реанімаційно-хірургічні монітори та електрокардіографи.

«Всього на закупівлю обладнання бути витрачено понад 1 млн. грн. Коли буде відновлено роботу лікарні № 7, все поставлене обладнання буде перевезене у відновлені відділення», - підкреслили у Фонді.

У прес-службі також нагадали, що на даний час матеріальну підтримку Фонду продовжують одержувати сім`ї загиблих і потерпілі. Загальна допомога фонду «Розвиток України» становила 2 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2010 року в лікарні №7 м. Луганська стався вибух кисневих балонів, в результаті якого загинули 16 осіб. У своєму зверненні до сімей загиблих і потерпілих президент фонду «Розвиток України» Р.АХМЕТОВ заявив, що Фонд не залишить без уваги жодного постраждалого від вибуху і жодну сім`ю, що втратила близьку людину.