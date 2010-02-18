У лікарнях Чернігівської області кисневі балони планують замінити на концентратори кисню.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації, фахівці управління розробляють обласну програму забезпечення медичних закладів регіону кисневими концентраторами.

За словами начальника Управління охорони здоров`я Володимира ЯЩЕНКА, програма буде внесена на розгляд обласної ради з метою її затвердження і передбачення коштів на реалізацію в обласному бюджеті.

На думку В.ЯЩЕНКА, централізоване придбання установок з виробництва кисню дозволить отримати знижку при проведенні торгів і зекономити бюджетні кошти.

Як повідомила провідний інженер обласного центру інформаційно-аналітичних технологій та пропаганди здорового способу життя Ніна ОМЕЛЬЯНЕНКО, на сьогодні у лікувальних закладах Чернігівської області використовуються 712 кисневих балонів, кисень застосовується у 43 медичних закладах області. Лише у половині з них подача кисню в реанімації та операційні організована належним чином. У 22 медичних закладах балони стоять безпосередньо у лікувальних відділеннях, що може призвести до трагедії.

Кисневі концентратори, якими планується забезпечити всі лікувальні заклади області, на сьогодні успішно працюють у Бахмацькій, Бобровицькій і Козелецькій центральних районних лікарнях. Принцип роботи концентратора наступний: він відбирає кисень з повітря і пропускає через фільтр та генератор. Час безперервної роботи цього апарата – 8 тисяч годин, після чого треба буде замінити лише фільтр. Концентратори можна вмикати в залежності від потреби. Крім того, вони є переносними. Ці установки безпечні та економічно вигідні. За рік роботи один концентратор може виробити понад 5250 кубометрів кисню, що дорівнює 835 балонам, йдеться у повідомленні.