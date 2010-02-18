Мігрень подвоює ризик серцевого нападу

Люди, які страждають від мігрені, можуть мати подвоєний ризик серцевого нападу. Крім того, мігрень підвищує ймовірність інсульту і ключових факторів ризику серцево-судинних захворювань, включаючи діабет, гіпертонію та високий рівень холестерину. За словами американських медиків коледжу Альберта Ейнштейна та медичного центру Монтефьоре, мігрень - це не просто напади головного болю, що впливають на якість життя, але також серйозна загроза загальному здоров`ю. Лікарі довели, що мігрень призводить до інсульту і серцевої дисфункції в широкій віковій категорії пацієнтів - від 18 до 80 років.

Дослідження включало дані про понад 6 тис. пацієнтів з мігренню і більше 5 тис. здорових людей. Частота, тяжкість і симптоми головного болю були проаналізовані в сукупності з випадками серцево-судинних порушень. У людей з мігренню був зафіксований подвоєний ризик серцевого нападу. Результати також визначили, що мігрень на 50% збільшує вірогідність діабету, гіпертонії та дисбалансу холестерину в крові - іншими словами, усіх відомих факторів ризику серцево-судинних хвороб. Імовірно зв`язок мігрені та серцевих розладів можна пояснити неправильним функціонуванням внутрішнього шару кровоносних судин - ендотелію, всередині і поза межами мозку. Кардіологи вважають, що люди з мігренню повинні особливо уважно стежити за проявом серцево-судинних факторів ризику і способом життя, а саме: регулярно займатися спортом, кинути палити і вирішити інші проблеми зі здоров`ям, якщо такі є.

Існує дві основні форми мігрені: без аури і з аурою. Обидві форми викликають пульсуючий біль у голові, нудоту, блювоту і чутливість до світла і звуків. Мігрень з аурою має додаткові неврологічні симптоми, такі як проблеми зору. Мігрень найбільш поширена у віці 25-55 років; у жінок хвороба розвивається в три рази частіше, ніж у чоловіків.

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