У Росії горів інтернат для психічно хворих, є потерпілі

У будинку-інтернаті Самари для психічно хворих під час пожежі постраждали 11 чоловік, більшість з них отруїлися чадним газом.

Про це повідомив РІА «Новости» головний лікар районної лікарні, куди доставили потерпілих, Віктор РЕШЕТНІКОВ.

Інтернат розташований у селі Високе Пестравського району Самарської області. За даними МНС, сигнал про займання в будинку-інтернаті надійшов о 02.56 за місцевим часом - горів диван у холі на другому поверсі будинку. З інтернату було евакуйовано 80 чоловік. Пожежа ліквідована о 03.44 за місцевим часом.