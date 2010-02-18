У лікарнях Дніпропетровщини - масові порушення

У лікувальних закладах Дніпропетровської області фахівці Головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації та територіального управління Держгірпромнагляду виявили понад 250 порушень при використанні кисню, азоту та інших вибухонебезпечних речовин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

За результатами перевірки заборонено експлуатацію 31 одиниці обладнання. З них 2 газифікатори холодних криогенних, 28 балонів, 1 – киснепровід. До адміністративної відповідальності притягнуто 19 посадових осіб.

За попередньою інвентаризацією в лікувально-профілактичних закладах Дніпропетровської області нараховується 1 тис 568 кисневих та 16 азотних балонів.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня у лікарні № 7 в Луганську стався вибух кисневих балонів, загинули 16 осіб.

Після цього Держгірпромнагляд розпочав позапланові перевірки лікувально-профілактичних установ щодо забезпечення безпечного використання кисневих та інших балонів з газом з метою недопущення подібних випадків надалі.