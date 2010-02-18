Картопля фрі робить людей щасливими

Картопля фрі покращує настрій людей, робить їх спокійнішими і веселішими. Про це свідчать результати досліджень учених, повідомляє видання MIGnews.com.

Експерти вважають, що даний ефект може досягатися завдяки вуглеводам, що у великій кількості містяться в картоплі фрі, а також завдяки приємними асоціаціям – у багатьох це асоціюється з святами і відпочинком.

В рамках дослідження, проведеного університетом в Бірмінгемі, 60 чоловіків і жінок протягом п`яти хвилин дивилися фільм-хроніку падіння ядерної бомби на Хіросіму і Нагасакі в кінці Другої світової війни, відзначає видання.

Потім половину учасників попросили описати свої думки і відчуття від фільму, а друга половина групи перед заповненням запитальника одержала тарілку з чіпсами. В результаті було встановлено, що люди, що з`їли картоплю фрі, відчували себе краще і були щасливішими.

mignews.com