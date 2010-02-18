Севастополь: паводкова ситуація на двох річках стабільна

У Севастополі міжвідомча комісія визнала паводкову ситуацію в басейнах річок Чорна і Кача стабільною, в басейні річки Бельбек - критичною.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міської державної адміністрації.

На засіданні міської комісії з питань техногенної і екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій зазначалося, що впродовж лютого цього року міжвідомчою комісією проведено перевірку готовності об`єктів оперативно реагувати у разі виникнення весняного паводку і підтоплення. Висновки комісії свідчать, що об`єкти і гідротехнічні споруди КП «Севміськводоканал» готові до пропуску паводкової води в адміністративних межах міста. Ситуацію в басейнах річок Чорна і Кача комісія визнала стабільною. Ситуацію, що складається в басейні річки Бельбек, комісія визнала критичною, такою, що може призвести до підтоплення населених пунктів Верхньосадове, Поворотне, Фруктове, Любимівка і більшої частині садів і полів уздовж русла річки.

Технічний стан елементів гідротехнічних споруд і водозаборів на річках Чорна і Бельбек оцінено як задовільне.

Комісія доручила Головному управлінню ЖКГ міськадміністрації, КП «Севміськводоканал» спланувати, організувати і спільно здійснити превентивні заходи щодо недопущення виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із паводками, а у разі їх виникнення здійснити заходи щодо пом`якшення наслідків для населення і об`єктів господарської діяльності.

Доручено також укласти договори з об`єктами санаторно-курортного призначення на випадок розміщення населення, яке підпадає під тимчасове відселення із зон можливого підтоплення при виникненні НС, створити запас матеріально-технічних засобів для проведення першочергових робіт в умовах паводку, підготувати невоєнізовані формування Цивільної оборони, інженерну, автомобільну та іншу техніку об`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності і підпорядкування.