Росіянка стягнула 1 млн. крб. за неякісні медпослуги

У Тюмені жінка, що втратила око в результаті неякісного надання медичних послуг, через суд стягнула 1 млн. рублів в рахунок компенсації морального збитку. Про це повідомили сьогодні ІТАР-ТАРС в прес-службі прокуратури Тюменської області.

Там розповіли, що працюючи на своїй садовій ділянці, 40-річна мешканка сіла Бердюжжя пошкодила ліве око і звернулася по медичну допомогу в обласну лікарню №8. "Призначене районним лікарем лікування до позитивних результатів не привело, жінка була направлена для продовження лікування в обласну лікарню №4 міста Ішима. Звідти "залікована" пацієнтка вже в критичному стані поступила на стаціонарне лікування в обласну клінічну лікарню №2", - повідомили в прокуратурі.

Ускладнення захворювання, що "настало, спричинило видалення осліплого ока", - підкреслили в наглядовому відомстві.

Пізніше жінка звернулася в Бердюзький районний суд з вимогою стягнути з Бердюзької і Ішимської лікарень компенсації за спричинення моральної шкоди. Суд, перевіривши докази позивальниці, задовольнив позов частково і стягнув з медустанов по 150 тисяч рублів. "Розгляд касаційної скарги проводився Тюменським обласним судом за участю представника обласної прокуратури. Дослідивши представлені матеріали, суд задовольнив позовні вимоги і стягнув на користь жінки 1 млн. рублів за понесену моральну шкоду", - повідомили в прокуратурі, відзначивши, що моральну компенсацію за неякісне лікування виграються досить рідко.

ami-tass.ru