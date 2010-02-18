Папуги заражають хламідіозом

Петуховській районний суд Курганської області ухвалив вирок колишньому начальникові районної станції по боротьбі з хворобами тварин Юлії Величко. Як наголошується в повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури РФ, дії Величко спровокували масовий спалах орнітозу серед жителів Петуховського району Курганської області.

Орнітоз викликає бактерія з сімейства хламідій Chlamydophila psittaci ("хламідія папуг") - близький родич збудника урогенітального хламідіозу. Орнітоз відноситься до зооантропонозів – захворювань, загальних для тварин і людини.

Згідно матеріалам кримінальної справи, підсудна роздала населенню декілька сотень призначених до знищення папуг і канарейок, ввезених контрабандою з території Казахстану. Як з`ясувалося пізніше, птахи були заражені небезпечною для людей інфекцією – орнітозом.

Спалах орнітозу був зафіксований серед жителів Петуховського району в кінці грудня 2008 – на початку січня 2009 року. Всього по медичну допомогу звернулося декілька десятків осіб, у 11 хворих був лабораторно підтверджений діагноз “орнітоз”.

Рішенням Петуховського районного суду Юлія Величко засуджена до одного року позбавлення волі умовно з випробувальним терміном в один рік.

medportal.ru