Газована вода викликає рак підшлункової залози

Люди, які хоч би двічі в тиждень п`ють газовані напої, збільшують свій ризик захворіти раком підшлункової залози майже в два рази.

До такого висновку прийшли дослідники із США і Сінгапуру.

Як відомо, рак підшлункової залози - рідкісна, але дуже небезпечна форма раку: всього 5% пацієнтів залишаються в живих через 5 років після діагностування захворювання.

Серед можливих причин розвитку раку називають надмірне споживання цукру, який збільшує рівень інсуліну, що може привести до росту ракових клітин. Крім того, попередні дослідження пов`язували виникнення раку підшлункової залози із споживанням червоного м`яса, особливо пересмаженого.

focus.ua