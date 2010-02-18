Українців труять алкогольним фальсифікатом

15 % алкогольної продукції в країні не відповідає стандартам якості, стверджують фахівці Держспоживстандарту України. В рамках дослідження експерти перевірили 74 підприємства, що випускають алкогольні напої - горілку, лікери, коньяки.

В результаті перевірок виявлені серйозні порушення і досить високий відсоток неліквіду - 15 відсотків. Вартість підробки складає 1 мільйон 419 тисяч гривень, заявили в прес-службі Держспоживстандарту. Бракована продукція виходить з конвейєра зважаючи на низький рівень системи контролю якістю, недоліки в процесі підготовки виробництва і невиконання чинного законодавства України. Зокрема, в алкогольних напоях сімферопольського і житомирського виробників фахівці виявили сторонні домішки. А одне з кримських підприємств реалізовувало коньячні вироби без сертифікатів відповідності.

Це при тому, що лабораторних перевірок якості алкогольної продукції експерти не проводили. Крім того складно визнати планові перевірки ефективними, оскільки за законом служби зобов`язані попереджати власників підприємств про ревізію, не пізніше ніж за 10 днів. Звичайно ж, така міра не дозволяє знайти винуватців випуску і реалізації браку.

Тому, за підсумками перевірок 66 виробників оштрафували на суму 155 тисячам гривень. Такі санкції, на тлі мільйонних прибутків заводів, виглядають скоріше символічним дійством, чим реальною боротьбою з алкогольним фальсифікатом.

kp.kiev.ua