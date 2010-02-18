Медзаклади Чернігівщини потребують ремонту дахів

У Чернігівській області капітального ремонту дахів потребують 22 заклади, в числі яких - лікарні, диспансери, санаторії, медичні училища, спеціалізовані станції та центри.

Як повідомив УНІАН начальник Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації Володимир ЯЩЕНКО, терміни експлуатації дахів та покрівель у багатьох закладах перевищили нормативні у 5-10 разів. "У приміщеннях затікають стелі та стіни, обвалюється штукатурка, створюється загроза замкнення електричної мережі і виникнення нещасних випадків", - сказав він.

Так, в обласній психоневрологічній лікарні у кількох відділеннях, де зовсім недавно було зроблено ремонти, вся праця зійшла нанівець після того, як на даху почав танути сніг. Те саме - у санаторії "Пролісок" і в стаціонарі обласного шкірвендиспансеру у Чернігові. А в Талалаївській центральній районній лікарні, в одноповерховому корпусі, від постійного зволоження стіна відійшла від свого місцеположення на 10 см. Для попередження лиха персоналу довелося усіх хворих хірургічного відділення евакуювати і "розселити" по палатах інших відділень.

Такі умови лікування людей, вважає В.ЯЩЕНКО, не можна назвати нормальними, а санітарно-епідеміологічний режим у медзакладах – належним. "Коли не ремонтуються покрівлі, то втрачається сенс проведення будь-яких ремонтних робіт у приміщеннях, - сказав він. - Ми маємо безліч прикладів, коли після того, як силами персоналу, пацієнтів та їхніх родичів у відділеннях був наведений лад, все було перекреслено одним дощем чи снігопадом. В таких випадках і праця, і значні кошти ідуть просто в нікуди".

На сьогодні, за словами керівника медичної сфери Чернігівської області, термінового ремонту потребує понад 44 тис. кв. м дахів та покрівель, на що потрібно 16 млн. грн.

Управління охорони здоров’я звернулось до обласної ради з проханням розглянути питання про виділення необхідних на ці ремонти коштів і передбачити їх в обласному бюджеті на 2010 рік.