Одещина: ліквідовано міжнародний канал контрабанди наркотиків

В Одеській області СБУ перекрила канал контрабанди наркотичних засобів в Україну, який налагодило на ділянці українсько-молдовського кордону міжнародне організоване злочинне угруповання.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

11 лютого в ході спільної з Держприкордонслужбою України спеціальної операції в пункті пропуску «Кучурган-авто» затримано одного з членів цього угруповання - іноземного громадянина, який намагався контрабандно перемістити з території Молдови 120 грамів кокаїну.

Слідчими СБУ стосовно іноземця порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.305 КК України («контрабандна наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в особливо великих розмірах»). Він утримується під вартою.