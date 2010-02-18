Держкомветмедицину очолив Горжеєв

Виконуючим обов`язки голови Державного комітету ветеринарної медицини України призначений перший заступник голови Держкомветмедицини Володимир ГОРЖЕЄВ.

Як повідомила УНІАН прес-служба комітету, відповідне розпорядження Кабінет міністрів України прийняв 17 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2010 р. помер голова Держкомітету ветмедицини Петро ВЕРБИЦЬКИЙ, який обіймав цю посаду з 28 січня 2009 р.

*** Володимир ГОРЖЕЄВ (народився в 1955 р.) з 1997 р. обіймав посаду заступника головного державного інспектора ветеринарної медицини України. Розпорядженням Кабміну від 26 вересня 2007 р. він був призначений першим заступником голови Держкомітету ветмедицини України.