Держкомветмедицину очолив Горжеєв
14:47, 18 лютого 2010Країна
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Розпорядження Кабміну
Виконуючим обов`язки голови Державного комітету ветеринарної медицини України призначений перший заступник голови Держкомветмедицини Володимир ГОРЖЕЄВ.
Як повідомила УНІАН прес-служба комітету, відповідне розпорядження Кабінет міністрів України прийняв 17 лютого.
Як повідомляв УНІАН, 12 лютого 2010 р. помер голова Держкомітету ветмедицини Петро ВЕРБИЦЬКИЙ, який обіймав цю посаду з 28 січня 2009 р.
*** Володимир ГОРЖЕЄВ (народився в 1955 р.) з 1997 р. обіймав посаду заступника головного державного інспектора ветеринарної медицини України. Розпорядженням Кабміну від 26 вересня 2007 р. він був призначений першим заступником голови Держкомітету ветмедицини України.
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