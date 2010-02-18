Прокуратура Києва перевірить як годують дітей у школах і садках

Прокуратура столиці перевіряє дотримання норм харчування в навчальних закладах Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, у засобах масової інформації неодноразово йшлося, що у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Києва порушуються права дітей на отримання якісного харчування.

“Зважаючи на це, органами прокуратури столиці за дорученням прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО розпочато перевірки щодо забезпечення дітей раціональним харчуванням у навчальних закладах міста відповідно до вимог чинного законодавства. До проведення перевірок залучено спеціалістів санітарно-епідеміологічних служб”, - зазначили у прес-службі .

Зокрема, перевірки стосуватимуться питання повноти фінансування та дотримання норм харчування в навчальних закладах Києва.