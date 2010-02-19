Гнучкий графік робить працівників розумнішими

Можливість самостійно планувати робочий час підвищує ефективність діяльності працівників і зберігає їхнє здоров`я. Вчені поки що не беруться давати однозначних рекомендацій, але пропонують керівникам і службовцям замислитися.

Все частіше в деяких європейських країнах (зокрема, у Великобританії, Швеції, Норвегії) співробітникам різних організацій законодавчо дають право працювати за гнучким графіком. Однією з можливих причин може бути, наприклад, народження дитини. Ця практика стала предметом інтересу вчених.

Фахівці некомерційної організації Cochrane Researchers звели дані десяти різноманітних досліджень з участю в цілому 16 603 чоловік. Всі вони працювали з різноманітних гнучким графіком.

Після об`єднання результатів виявилося, що самостійне планування графіка позитивно позначається на здоров`ї працівника. Зокрема, нормалізуються тиск і сон, підвищуються розумові здібності. В одному з досліджень поліцейські з вільним графіком служби продемонстрували значно більш високу душевну рівновагу в порівнянні з колегами, що мають жорсткий розклад.

"Гнучкий графік роботи, схоже, більш корисний для здоров`я тих, хто сам планує справи, ніж для працівників, які перебувають під контролем, - розповідає провідний автор дослідження Клер Бамбрів з університету Дарема. - З огляду на обмежену доказову базу, ми поки не хотіли б давати однозначні рекомендації. Але наші дані дають керівникам і службовцям привід замислитися ".

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