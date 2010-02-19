Причини старіння клітин організму

Міжнародна група вчених університету Ньюкасла в Британії в ході досліджень розгадала одну з найбільших загадок біології - як і чому старіють клітини, пише The Financial Times. Результати дослідження опубліковані в журналі Molecular Systems Biology.

Так, британські та німецькі дослідники встановили, що коли старіюча клітина виявляє значне ушкодження своєї ДНК, що зумовлено фізичним зношенням, вона посилає специфічні внутрішні сигнали. Ці аварійні сигнали спонукають мітохондрії клітини до продукування окисних "вільнорадикальних" молекул, які, у свою чергу, змушують клітину зруйнуватися або припинити ділитися.

Науковці використовували "системний біологічний" підхід, який включав комп`ютерне моделювання, експерименти на мишах з зміненої ДНК, клітинних культурах. Вони досліджували загальний процес, яким чином клітина старіє, тобто, як вона перестає ділитися, що позначається і на серцевої діяльності, і на шкірі - приміром, з`являються зморшки.

На думку фахівців, тепер, після відкриття подібного механізму, стане легше боротися з віковими змінами і такими хворобами, як діабет, серцево-судинні порушення, рак. При цьому про еліксир вічної молодості, за їх словами, мова не йде.

"Це відкриття значною мірою підвищує шанси вчених на те, щоб успішно завдати удару по вікових захворювань, уникаючи ризику небажаних побічних ефектів, таких як рак", - заявив директор Інституту старіння і здоров`я Ньюкасла Том Кірквуд.

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