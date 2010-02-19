Чим шкідлива філіжанка еспрессо

Лише одна філіжанка еспрессо на день може завдати серйозної шкоди здоров`ю: напій зі значною кількістю кофеїну погіршує приплив крові до серця. А кава без кофеїну, навпаки, поліпшує кровотік.

Філіжанка еспрессо зазвичай містить до 130 мг кофеїну. Для порівняння: у чашці розчинної кави - 75 мг кофеїну, а в порції фільтрованої натуральної кави - 120 мг.

Учені з університету Палермо (Італія) обстежили 20 повнолітніх добровольців, що випили по чашці еспресо. Результати такі: протягом години після прийому еспресо потік крові до серця був послаблений на 22%, а артеріальний тиск значно зріс. За словами фахівців, це відбувалося через те, що кофеїн блокує хімікат, який утримує судини в розширеному стані.

При цьому кофеїн діє хоч і негайно, але недовго, а антиоксиданти ефективні протягом тривалого часу. Цим можна пояснити "кавовий парадокс": у людей, які регулярно п`ють каву, знижений ризик серцевих захворювань і діабету.

Science.compulenta.ru