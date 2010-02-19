Природні вітаміни лютого

Лютий - найкоротший, але й найбільш підступний зимовий місяць. Дуже складно вирватися з всіляких простудних захворювань, грипу, бронхіту, запалення легень.

Без калини, шипшини, хрону, цитрусових, гранатів, бананів, листя і бруньок тополі, глиці сосни не обійтися. Всі ці продукти потрібні, щоб уберегтися від анемії, яка може дати про себе знати вже у березні-квітні. Ці продукти є стимуляторами життєдіяльності організму, як і вітаміни, підвищують імунітет, мають протизапальну дію. Незамінні при простудних захворюваннях проросла пшениця і квасоля.

Щоб не страждали нирки і печінка, щоб не утворювався пісок і не "заворушилися" камінці, слід вживати цитрусові, гранат, цикорій.

Зелений горошок, зерна граната налагодять порушений ритм серцевої діяльності і полікують атеросклероз. Квасоля і різноманітні страви з неї - незамінний продукт для гіпертоніка, оскільки вона допомагає уникнути важких гіпертонічних кризів, характерних для цього періоду.

Тим, хто страждає на поліартрит, подагру, радикуліт і ревматизм, добре вживати лимони, настоянку тополі, каву і чай з цикорію.

У лютому починає нагадувати про себе гастрит. Щоб уникнути весняного загострення, слід вживати більше страв з квасолі, які дуже корисні у разі гастриту із зниженою кислотністю.

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