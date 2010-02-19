Ушкодження мозку змінюють характер людини

Вчені виявили, що точкові пошкодження головного мозку можуть значною мірою змінити духовний розвиток людини. Відповідне дослідження публікує журнал Neuron.

На думку дослідників, результати такого відкриття можна використовувати при лікуванні деяких типів розумових розладів.

Під духовним розвитком у загальному сенсі розуміється прагнення людини до внутрішнього вдосконалення. Це поняття включає в себе прихильність до моральних цінностей і традицій, ставлення до релігійних навчань і практик, і здатність сприймати художні образи мистецтва.

Вчені зуміли вперше детально вивчити нейронну основу духовного розвитку людини, досліджуючи пацієнтів, які перенесли операції з видалення пухлин головного мозку.

Незважаючи на те, що всі вчинки людини, як ті, що стосуються її духовності, так і ті, що не стосуються, визначаються мозковою активністю, вивчити вплив тієї чи іншої ділянки головного мозку на духовний стан людини вчені до цього часу не могли.

"Дослідження з вивчення активності головного мозку зуміли виявити зв`язок великої мережі нейронів, що поєднує фронтальну, тім`яну та скроневу частини кори головного мозку з різними духовними практиками, однак виявити причинно-наслідкові зв`язки між духовністю і мозковою активністю виявилося неможливо", - пояснив провідний автор публікації Козімо Урджезі (Cosimo Urgesi) з Університету Удіне в Італії.

У своїй роботі з виявлення прямого зв`язку між духовністю і активністю головного мозку вчені використовували певний параметр особистості - так зване "самоперевершення" (self-transcendence). Цей параметр духовного обличчя людини піддається кількісному визначенню й означає здатність людини стримати власне "Я" і визнати "Я" сторонньої людини як невід`ємну частину навколишнього світу.

Автори дослідження виміряли рівень "самоперевершення" у людей з пухлинами головного мозку до і після операції з їх видалення та застосували технології сканування мозкової активності, що визначають точне положення віддаленої ділянки ракової тканини.

"Цей підхід дозволив нам виявити можливі зміни в рівні "самоперевершення"людей, що викликані пошкодженнями головного мозку, пов`язаними з хірургічним втручанням. Таким чином, ми змогли встановити внесок активності певного відділу кори в рівень "самоперевершення" тієї чи іншої людини", - прокоментував роботу Франко Фаббро (Franco Fabbro), співавтор публікації.

Вчені з`ясували, що селективне пошкодження тильної частини лівої та правої скроневої частин кори викликало у пацієнтів помітне підвищення рівня "самоперевершення", що є стабільним параметром особистості.

"Якщо такий стійкий параметр особистості, як "самоперевершення", може зазнати швидких змін в результаті пошкодження головного мозку, то, ймовірно, і інші риси характеру людини можна змінити, впливаючи на мозкову активність специфічних ділянок мозку. Це може відкрити дорогу до лікування тих чи інших розумових розладів ", - підсумував доктор Сальваторе Агліоті (Salvatore Aglioti) з римського університету Ла Сапієнца.

vkurse.ua