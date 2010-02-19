Хворий на рак хлопчик не має грошей на лікування!
Потрібно лише 20 тис грн
Допоможіть зібрати 20 000 гривень для 15-річного Ігоря Халецького!
Ігор Халецький з маленького села на Чернігівщині три роки бореться зі страшною хворобою. У хлопця – пухлина мозку, рецидив. Ігор пройшов багато курсів хіміотерапії, опромінення у Москві. Лікування дало позитивний ефект, але хвороба не відступила повністю. Ігорю необхідно пройти ще один курс хіміотерапії, рекомендований московськими лікарями. Його вартість – 20 000 грн.! Зараз Ігор не лікується – у батьків просто немає таких коштів! Допоможіть Ігорю зробити вирішальний крок до одужання! Якщо 2000 людей перерахують всього по 10 гривень, Ігор зможе продовжити лікування!
Телефон мами Ігоря, Раїси - 098 967 76 13
Телефон Ігоря Халецького - 067 803 02 37
Реквізити для надання допомоги:
Поповнення через відділення Приватбанку № карти 6762462039070500
Поповнення через інші банки № рахунку 29244825509100
МФО 305299
ЭДРПОУ 143 60 570
Отримувач: КБ Приватбанк Призначення: Безкорислива фінансова допомога на лікування сина, для поповнення карти № 6762462039070500 , Халецька Раїса Олексіївна, ИНН 2682321343.