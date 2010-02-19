У Закарпатті оголосили штормове попередження

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Закарпатській області оголосило штормове попередження з приводу сильних опадів, підвищення води в річках та льодоходу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника ГУ МНС в Закарпатській області Федір ФІЛІП.

За його словами, найближчими днями по Закарпатській області очікуються сильні дощі, в горах подекуди з мокрим снігом.

Через сильні опади, які також призведуть до танення снігів, уже протягом 19-21 лютого на річках області очікується підвищення рівнів води на метр-півтора на окремих річках, у нижніх течіях річок Боржава, Латориця, Стара рятувальники очікують на підвищення рівнів води до 2,5 метра над нульовим рівнем.

Попри це, за словами Ф.ФІЛІПА, погіршить ситуацію й те, що найближчими днями прогнозується руйнування льодового покриву, льодохід. «Через це на окремих ділянках річок та біля мостових переходів можливе утворення заторів льоду з швидкоплинним підвищенням рівнів води на 0,5-1,0 м.