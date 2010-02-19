Торік на Кіровоградщині усиновлено 135 дітей

Минулого року в Кіровоградській області були усиновлені 135 дітей, з них українцями - 63, громадянами інших держав – 72.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Петро ПОГИНАЙКО.

За його словами, сьогодні сімейними формами виховання охоплено 74% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають на території Кіровоградщини. Бажають всиновити дитину 29 сімей.

П.ПОГИНАЙКО зазначив, що станом на 1 січня 2010 року в області налічується 25 дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) та 167 прийомних сімей, в яких виховуються 457 дитини. Всього на обліку районних служб у справах дітей перебуває 3 тис. 556 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Торік такий статус отримали 653 дитини.