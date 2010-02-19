Тернопільщина: від снігу обвалився верх сільської амбулаторії
11:45, 19 лютого 2010Країна
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Покрівля і перекриття
У Тернопільській області під вагою снігу обвалились покрівля і перекриття сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного Управління МНС, інцидент стався у селі Борсуки Лановецького району. За даними рятувальників, потерпілих немає, оскільки обвал стався вночі.
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