Тернопільщина: від снігу обвалився верх сільської амбулаторії

У Тернопільській області під вагою снігу обвалились покрівля і перекриття сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного Управління МНС, інцидент стався у селі Борсуки Лановецького району. За даними рятувальників, потерпілих немає, оскільки обвал стався вночі.