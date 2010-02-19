Голубика запобігає кишковим захворюванням

Учені з Університету Лунда (Швеція) стверджують, що голубика набагато корисніша, ніж вважалося, повідомляє «Комп’юлента». У ягодах містяться не тільки вітаміни і антиоксиданти, але і волокна, які здатні запобігати ряду кишкових запальних захворювань, включаючи неспецифічний виразковий коліт.

Шведські дослідники протестували декілька типів дієт, що передбачають вживання голубичної шкірки, житніх і вівсяних висівок з сумішшю пробіотиків або без неї. Пробіотіки — це певний тип бактерій, що містяться в йогурті. Результати експериментів показали, що захисна дія голубики збільшується, якщо її їсти з пробіотиками, які захищають печінку — орган, що часто страждає від кишкових запалень.

Крім того, недавно з`ясувалося, що щоденне вживання 0,5 л соку голубики може перешкоджати ослабленню пам`яті. На думку учених, ягідний сік допомагає відновити спогади навіть після того, як пам`ять почала погіршуватися.

newsland.ru