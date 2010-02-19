У Сумах у річку пішло близько 100 кубометрів стоків

У Сумах вчора через аварію на каналізаційному колекторі стався викид у річку Псел близько 100 кубометрів стоків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив заступник мера Сум Микола СОТНИК.

За його словами, причиною екологічної аварії і, як наслідок, відключення водонапірних трубопроводів в обласному центрі, став порив водонапірного каналізаційного колектора очисних споруд.

М.СОТНИК зазначив, що порив було виявлено близько 20-ї години вечора, а за 40 хвилин було відключено частину трубопроводів, що живлять цей дюкер.

«Утворилася тріщина на засувці, встановленій на старій частині переходу через річку Псел, внаслідок чого сталося скидання нечистот», - сказав М.СОТНИК.

За його словами, в даний час вже встановлено нову засувку і проводиться зварювання труб, щоб заварити ту частину трубопроводу, яка була вирізана в результаті ремонту. Роботи ведуться силами комунального підприємства «Міськводоканал».

«За моїми розрахунками, роботи має бути закінчено сьогодні близько 14-ї години плюс-мінус кілька годин», - повідомив М.СОТНИК.

Відповідаючи на питання УНІАН про причини відключення водопровідної води в Сумах ще о 16.00 18 лютого, М.СОТНИК сказав, що «у разі виникнення аварії на каналізації без попередження відключається водопровід для локалізації того, що сталося».

«Якби ми попередили людей і тримали тиск такий, що необхідний міській мережі, то вода витікала б з дірки, що утворилася, 3-4 доби. Тому зробили сповістили тільки медичні установи», - сказав чиновник.

У даний час працює комісія, яка встановить остаточну причину аварії. На думку М.СОТНИКА, аварія сталася у зв`язку з початком температурного руху металу в колекторі і прилеглих до нього мерзлих грунтах, що відтаюють, а як слідство – деформації на трубопроводах.

В даний час у Сумах організовано підвезення води до медичних установ.