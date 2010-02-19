Чисті тарілки – прямий шлях до ожиріння

“Щоб на тарілці нічого не залишалося!» – такий підхід до виховання дитини може мати негативні наслідки, попереджають американські учені. Вони виявили зв`язок між тиском, який «предки» чинять під час їди, і схильністю підростаючого покоління просити добавки.

Ірина МІХНЕВА, клінічний психолог, головний лікар Медичного дієтологічного центру «Клініка доктора Іонової»:

– У дитячому віці природний механізм, що регулює відчуття голоду і насичення, у людини добре відладжений. Але якщо батьки всіма правдами і неправдами намагаються годувати дитину, коли та не хоче, вони починають ламати природний механізм. У результаті з часом це приводить до переїдання, тому що дитина втрачає відчуття міри. І надалі, вже в дорослому віці, їй буде дуже складно контролювати себе і розумно обмежувати розміри порцій. Як результат – зайві кілограми.

versia.ru