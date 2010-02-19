У Криму і на Херсонщині підтоплено 2 тис. приватних будинків

В Криму і на Херсонщині працівники Держводгоспу та комунальники за підтримки рятувальників Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, ліквідовують наслідки підтоплення приватних будинків і садиб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, випадання значної кількості дощу і снігу в грудні 2009 року, січні-лютому поточного року та різке коливання температури повітря призвели до підтоплення приватних житлових будинків і садиб в АР Крим та Херсонській області.

На сьогодні у 43 населених пунктах Криму і Херсонської області підтоплені 1939 приватних житлових будинків та 3020 садиб: в АР Крим, у місті Красноперекопськ – 45 будинків; на Херсонщині, в 41 населеному пункті 7 районів і в Херсоні - 1894 житлових будинки та 3020 садиб.

На ліквідації підтоплень від Держводгоспу та комунальних підприємств задіяні 153 фахівці, 97 одиниць техніки і механізмів, а також 37 рятувальників та 10 одиниць техніки МНС.

Комісії ТЕБ та НС уточнюють збитки і вживають заходів щодо надання допомоги населенню.

Координацію робіт здійснюють опергрупи Головних управлінь МНС в АР Крим і Херсонській області.