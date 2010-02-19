Як схуднути за допомогою напоїв?

Результати досліджень американських учених показали, що люди, охочі скинути зайві кілограми, повинні виключити з раціону цукорвмісні напої.

Головний автор дослідження Benjamin Caballero (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, балтімор, США), говорить: «На вагу впливають як калорійність їжі, так і калорійність напоїв, проте обмеження калорійності напоїв значніше позначається на вазі при 6-місячному спостереженні. Зниження калорійності напоїв допомагало понизити вагу в середньому на 0,25 кг за 6 місяців і на 0,24 кг за 18 місяців. Відмова від однієї порції солодкого напою в день приводила до втрати 0,5 кг за 6 місяців і 0,7 кг за 18 місяців. Серед всіх видів напоїв, на вагу впливали в основному напої, що містять цукор».

Споживані волонтерами напої були розділені на сім категорій залежно від калорійності. Напої, що містять цукор: фруктові соки, інші висококалорійні напої. Дієтичні напої - напої із замінниками цукру, наприклад дієтична кола. Натуральне і знежирене молоко. 100% фруктові і овочеві соки. Кава і чай з цукром і без, а також напої, що містять алкоголь. У 37% цукорвмісні напої були основним джерелом «рідких калорій».

Автор дослідження Benjamin Caballero стверджує: «Тільки цукровмісні напої значно впливали на зміну ваги через 6 і 18 місяців. Обмеження у вживанні алкогольних і дієтичних напоїв теж впливало на вагу, але цей вплив не був статистично значущим».

likar.info