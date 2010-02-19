ЛПЗ Кіровоградщини укомплектовані лікарями на 65%

Лікувально-профілактичні заклади Кіровоградської області укомплектовані лікарями лише на 65,6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні колегії в облдержадміністрації повідомила начальник обласного управління охорони здоров’я Лариса АНДРЄЄВА.

За її словами, сьогодні медична галузь працює в умовах кадрової кризи, серед медичних працівників 25% - пенсійного віку, ще 20% - передпенсійного.

Л.АНДРЄЄВА зазначила, що показник смертності в області залишається високим: у 2009 році він становив 17,4 на 1000 жителів (в Україні у 2008 році – 16,3).

Серед причин смертності на першому місці – хвороби системи кровообігу, що становлять 59,8% від загальної кількості причин смертей (2008 рік – 60,4%), на другому місці – злоякісні новоутворення – 12,9% (2008 рік – 11,8%), на третьому місці – нещасні випадки, отруєння, травми – 8,5% (2008 рік – 9,9%).

Показник лікарняної летальності в стаціонарах області, порівняно з попереднім роком, знизився на 10,3%.