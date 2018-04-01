Чим корисні сухофрукти?

Триває Великий піст. Часто раціон тих, хто постить, бідний на вітаміни і мікроелементи, через що в перші дні вони часто відчувають слабкість. Заповнити дефіцит корисностей і енергії можна за допомогою сухофруктів, переконаний лікар-дієтолог медцентру «Юстас» Борис Скачко. Фахівець розповів, чому він так вважає і як правильно це робити.

Всі сухофрукти в концентрованому вигляді містять набір мінералів і вітамінів. Крім того, сушені фрукти — джерело клітковини — харчових волокон, які нормалізують процес перетравлювання їжі. Набухаючи в кишечнику, вони утворюють слизисті розчини, які оздоровлюють його мікрофлору, вбираючи і виводячи з організму шкідливі продукти обміну речовин — надлишки холестерину, радіонукліди, пестициди, антибіотики, гормони, ароматизатори, фарбники, консерванти і т.п. Таким чином, включивши в свій раціон ці продукти, можна не тільки заповнити дефіцит енергії, але і «почистити», оздоровити свій організм.

ЯК ПРИЙМАТИ. Протягом дня буде зручно розподілити прийом сухофруктів на 2—3 рази. Вранці ці солодкі ласощі зарядять вас енергією, вдень допоможуть утамувати відчуття голоду, а увечері врятують від переїдання на ніч.

Оскільки у кожного сухофрукта є свої корисності, то, щоб одержати максимум користі, їх потрібно комбінувати. Це нескладно, оскільки всі вони добре поєднуються один з одним. Їх можна додавати як до складу різних пісних страв — наприклад, каш, мюслі, сиру (якщо дозволяє міра поста), супів, запіканок, овочевих рагу, так і вживати у вигляді сухофруктового міксу. Важливо лише, щоб сумарна кількість сухофруктів в добу не перевищувала 200—300 грам. Якщо вживати більше, можна набрати зайву вагу.

Щоб полегшити процес жування, сухофрукти обов`язково заздалегідь обдати кип`ятком і настояти не менш як 5—7 хвилин. Таким нехитрим способом можна не тільки їх розм`якшити, але і продезинфікувати, тобто убити частину мікробів, що знаходиться на їх поверхні, а також яйця деяких паразитів.

ВИБИРАЄМО ТОВАР. Не варто купувати на ринку дуже м`які ягоди. Особливо це стосується кураги. Якщо вона додатково має ще і яскраво-оранжеве забарвлення, це може говорити про те, що для збереження привабливості її ще при сушці обробили хімікатами і змащували рослинною олією. Краще зупиніть свій вибір на сіруватих плодах середньої жорсткості.

КОМУ НЕ МОЖНА. Через велику кількість вуглеводів зловживати сухофруктами не рекомендується людям з цукровим діабетом — у них може підвищитися рівень цукру в крові. Також не можна приймати ці продукти при загостренні запалень шлунку і дванадцятипалої кишки через те, що активне жування сприяє надмірному утворенню шлункового соку, а груба клітковина дратує слизисту.

ЧОРНОСЛИВ

Допомагає від закрепу. Завдяки підвищеному вмісту харчових волокон, цей сухофрукт має виражену послаблюючу дію на кишечник, попереджаючи і усуваючи закрепи.

Добова доза. Залежить від стану кишечника. При закрепах вона максимальна — до 10—15 штук на добу. При нормальному стільці — 5—6 штук в 2 прийоми і не щодня. При схильності до проносу приймати не можна.

КУРАГА

Підтримує серце. Хороше джерело кальцію, магнію, фосфору, а особливо калію. Цей мінерал регулює водно-сольовий баланс в організмі, знижує кров`яний тиск, забезпечуючи нормальну діяльність серцево-судинної системи, знімає набряки.

Стимулює кровотворення. За рахунок високого вмісту заліза покращує кровотворення.

Покращує зір і шкіру. Жовтуватий колір сухофрукта пояснюється високим вмістом провітаміну А. У організмі він перетворюється на активну форму і сприятливо діє на очі, шкіру, кровотворення.

Добова доза. До 200 г.

РОДЗИНКИ

Заспокоюють. Багаті магнієм, за рахунок чого заспокоюють нервову систему.

Зміцнюють кістки. Не дивлячись на те, що родзинки не містять кальцію — основного будівельного мінералу для кісток, але він містять мікроелементи марганець і бор, які допомагають кальцію засвоюватися організмом. Тому їх роль в профілактиці крихкості кісток — остеопорозу — дуже велика.

Добова доза. До 200 г.

ІНЖИР

Очищає дихальні шляхи. За рахунок солей калію сприяє відкашлюванню мокроти. Тому інжир корисно вживати при ларингіті, бронхітах.

Допомагає при запаленнях. За рахунок того, що інжир багатий вітаміном С, він допомагає видужати при запаленнях і відновитися після них.

Добова доза. До 200 г.

ФІНІКИ

Знімають втому. Містять найбільший концентрат вуглеводів серед всіх сухофруктів, їх легка енергія швидко знімає втому; підвищує увагу, відновлює сили після фізнавантажень.

Добова доза. 5—6 сухофруктів, розділених в 2—3 прийоми.

Дмитро Гуцало

segodnya.ua