В Україні майже не діагностують безпліддя у чоловіків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні головний репродуктолог України Олександр ЮЗЬКО на конференції «Актуальні медико-правові проблеми репродуктивної медицини» в Києві.

За його словами, з року в рік наша система охорони здоров’я не фіксує діагнози чоловічого безпліддя, отже “складається таке враження, що в Україні чоловічого безпліддя немає, і усі чоловіки здорові”.

“Незрозуміло, чому є регіони, у яких нульові показники діагностити безпліддя у чоловіків. там не діагностують цю патологію. Я ці дані передаю на регіони, начальникам управлінь, щоб вони звернули увагу на цю невідповідність,” – підкресливши, що причиною бездітних шлюбів у 30 % є 30 % - чоловіче безпліддя, у 30 % жіноче, у 30 % спільні чинники, у 10 % випадках причина лишається невідомою.

Він звернув увагу на те, що у нашій країні традиційно жінки беруть на себе відповідальність за безпліддя і десятками років лікуються з іншими дігнозами

Водночас О.ЮЗЬКО зауважив, що є невідповідність у статистичних даних щодо кількості й безплідних жінок в Україні.

“За абсолютними статистичними даними, безплідних жінок в Україні - 10 % (700 тисяч осіб), а наша система діагностує близько 50 тисяч, а де ще 650 тисяч?” – підкреслив головний репродуктолог України.