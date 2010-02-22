У Карпатах почалося сходження селів
08:03, 22 лютого 2010Країна
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Розчищають дороги
Внаслідок потепління в Україні, яке призвело до різкого танення снігу та випадання великої кількості опадів у вигляді дощу, в гірському Рахівському районі Закарпатської області утворився селевий винос.
Зокрема, як повідомляє Мінтрансзв`язку, на автодорозі місцевого значення ПРО-07-09-02 "Бичков-Водиця" стався селевий винос грунту на проїжджу частину (одна смуга руху) об`ємом 80 кубометрів.
Проводяться роботи з розчищення автошляху, місце огороджено, встановлено попереджувальні знаки, проїзд забезпечено.
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