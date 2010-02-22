В Україні заборонили китайських курей

Державна карантинна служба України ввела заборону на імпорт з Китаю і Непалу м`яса птахів і продуктів з них.

Заборону на ввезення введено з 19 лютого, Україна оголосила про заборонні заходи 17 лютого, говориться у повідомленні. Підставою, яку назвала Україна, за словами китайського Мінкомерції, є «виявлення високопатогенного «пташиного» грипу у цих двох країнах».

glavred.info