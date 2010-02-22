Сумщина: через сніг обвалився дах районної лікарні

Люди не постраждали

На Сумщині через накопичення снігу обвалився дах Роменської центральної районної лікарні. Як повідомив УНІАН помічник начальника у зв`язках із громадськістю Роменського другого спеціального рятувального центру МНС України Валерій ШОКУТЬКО, подія сталася напередодні. За його інформацією, обвалилося 400 квадратних метрів даху. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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