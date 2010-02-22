Івано-Франківщина: вивезено на утилізацію ще 470 т меланжу

Сьогодні в рамках реалізації спільного проекту ОБСЄ – Україна стосовно утилізації запасів меланжу з території складу ракетного палива Західного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України, що розташований поблизу селища Ценжів на Івано-Франківщині, було відправлено другу партію компонентів ракетного палива меланж.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, всього у напрямку українського кордону було відправлено 9 спеціальних залізничних цистерн, в які напередодні було закачано 470 тонн компонентів ракетного палива меланж. Перший ешелон з 300 тоннами меланжу було відправлено з цього складу 21 січня поточного року.

“Незалежно від того, яке це відвантаження – перше, друге чи останнє, суворо виконуються і дотримуються заходи безпеки та екологічного контролю. За цим прискіпливо спостерігають представники ОБСЄ та екологічних служб”, – зазначив начальник складу ракетного палива Західного оперативного командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Андрій КУХАРЕЦЬ.

Таким чином в рамках реалізації спільного проекту ОБСЄ – Україна стосовно утилізації запасів меланжу з території нашої держави вже вивезено майже 1,4 тисячі тонн компонентів ракетного палива меланж.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №304 від 18 березня 2009 року затвердив Перелік компонентів рідкого ракетного палива меланж, що підлягають утилізації у 2009-2010 роках. У відповідності до цього розпорядження протягом 2009-2010 років заплановано утилізувати 14,7 тисяч тонн компонентів рідкого ракетного палива меланж, які зберігаються на 6 спеціальних об’єктах Збройних cил України.

Вивезення меланжу з території України контролює вище керівництва ОБСЄ. Уже утилізовано майже 1 тис. тонн меланжу. ОБСЄ надає допомогу Україні у вирішенні проблеми утилізації надлишкового меланжу відповідно до підписаного у березні 2008 року Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та ОБСЄ.