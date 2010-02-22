Канадські учені створили "коктейль молодості"

Дослідники з університету Макмастер (Канада) розробили коктейль з інгредієнтів, які випереджають основні аспекти процесів старіння організму, пише видання "Фокус".

Учені з`ясували, що створений ними комплекс біологічно активних добавок дозволяє протистояти ключовому процесу старіння - фізичній дисфункції. На прикладі лабораторних мишей зафіксовано, що новий склад підвищує активність клітин, що підтримують енергію мітохондрій, запобігаючи роботі вільних радикалів, які вважаються основною причиною старіння організму.

Як пояснюють фахівці, більшість причин природної смерті людини з віком і розвитку хронічних хвороб, зокрема діабету другого типу, раку, серцевих порушень, пов`язана з активністю вільних радикалів. Ці шкідливі речовини також приводять до запальних процесів і аутоіммунних розладів, повідомляє АМИ-ТАСС.

Випробувана канадськими фахівцями вітамінна суміш складається з фолієвої кислоти, вітамінів В1, С, D і E, ацетилсаліцилової кислоти, бета-каротину, часнику, імбиру, гінкго билоба, женьшеню, екстракту зеленого чаю, магнію, мелатоніну, калію, риб`ячого жиру і лляної олії.

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