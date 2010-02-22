У Вінницькій області викрили нелегальні аптеки

В ході оперативно-профілактичних відпрацювань працівники Липовецької податкової міліції виявили відсутність ліцензії у двох аптеках Іллінецького району Вінницької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у прес-центрі обласного Управління податкової міліції.

За повідомленням, на пропозицію надати відповідні документи на право реалізації ліків та медичних препаратів аптекарі обох закладів пояснили, що усі дозвільні документи знаходяться у власника, який є спільним в обох аптеках. Однак, власник мережі ліцензій на право діяльності обох аптечних кіосків пред’явити податківцям також не зміг – їх у нього не було.

Провадження господарської діяльності без одержання відповідної ліцензії стало підставою для вилучення лікарських засобів із незаконного обігу до прийняття рішення відповідно до закону.

З початку нинішнього року податківцями встановлено 4 факти порушень ведення господарської діяльності в аптечних закладах Вінниччини.