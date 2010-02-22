Ожиріння знижує якість сперми

Ожиріння впливає на якість сперми: у чоловіків з надмірною вагою сперматозоїди менш рухомі, стверджують співробітники Національного університету Кордови (Аргентина). Також раніше було встановлено, що еякулят чоловіка, що ожирів, містить незначну кількість сперматозоїдів.

Такий невтішний висновок був зроблений вченим після дослідження зразків сперми, узятих у 749 чоловіків, які звернулися до лікарів через проблеми з фертильністю.

До того ж, у чоловіків, страждаючих ожирінням, знижений рівень нейтральної альфа-глюкозидази - ферменту, що секретується в рідині епідидиміса (придатка яєчка, де дозрівають і набувають рухливості сперматозоїди).

В той же час, якість сперми не робить великого впливу на чоловічу фертильність, відзначають учені. Іншими словами, набір надмірних кілограмів не може зробити чоловіка безплідним. На даний момент ожиріння ніяк не відбивається на рівні тестостерону і кількості сперміїв нормальної форми.

compulenta.ru