Член олімпійської збірної України потрапив до лікарні

Член олімпійської збірної України Віталій ШУМБАРЕЦЬ потрапив до лікарні після падіння на тренуванні у Вістлері.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті, В.ШУМБАРЕЦЬ, який на ХХІ зимових Олімпійських іграх представляє національну збірну зі стрибків з трампліна, під час тренування потрапив у потужний повітряний потік і втратив координацію, що призвело до падіння.

Одразу після цього він був доставлений у госпіталь Ванкувера, де йому була надана перша медична допомога.

Обстеження за участю канадських та українських лікарів показало забій плечового суглоба і грудної клітини. Переломів не виявлено, спортсмен знаходиться у повній свідомості.

Найближчі 4-5 днів В.ШУМБАРЕЦЬ проведе у стаціонарному відділенні лікарні, щоб запобігти виникненню будь-яких ускладнень.