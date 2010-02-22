Дельфіни підкажуть, як перемогти діабет

Дельфіни володіють генетичним секретом, здатним істотно полегшити лікування діабету другого типу.

Учені з Американського військово-морського фонду морських ссавців виявили, що дельфіни стійкі до інсуліну — як і люди, що страждають діабетом. Але у дельфінів ця властивість вмикається і вимикається. Тепер генетики сподіваються, що за допомогою фахівців з діабету їм вдасться знайти і навіть поставити під контроль аналогічний людський «вимикач».

В ході дослідження вивчалися зразки крові, узяті у тварин, що містяться в дельфінарії.

Інші морські ссавці (ті ж тюлені) не мають цього перемикача, але у них і мозок не такий могутній.

Учені представили результати дослідження на щорічних зборах Американської асоціації сприяння розвитку науки в Сан-Дієго.

science.compulenta.ru