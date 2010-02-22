Легкі способи скинути вагу

Втрата зайвих кілограмів не буде великою мукою, якщо підходити до цього питання, що називається, з головою. Всі перераховані нижче способи застосовуються дієтологами і легко можуть вписатися у ваше повсякденне життя.

1. Перекушуйте, але розумно. Раніше вважалося, що перекушування між прийомами їжі не є корисними для організму. Але зараз дієтологи встановили, що краще пригнічувати апетит за допомогою здорової їжі (у тому числі овочів і фруктів), ніж ігнорувати наростаюче почуття голоду, а потім влаштувати свято живота, намагаючись приспати голод за допомогою жирної і шкідливої їжі.

2. Виключайте телевізор! Нові дослідження доводять, що протягом перегляду телевізора людина споживає на 40% більше калорій, ніж зазвичай. Це відбувається за рахунок того, що під час перегляду цікавого фільму чи будь-якої іншої передачі, ви не стежити за кількістю вживаної їжі.

3. Щодня зважуйтеся. Якщо будете постійно вставати на ваги, ви будете контролювати свою вагу. А значить, вам легко буде скорегувати поки незначні зміни у вазы, не вдаючись до радикальних способів.

4. З`їдайте великий поживний сніданок. Вранці треба добре харчуватися, вживаючи калорійну (але все-таки краще не жирну) їжу. Наприклад добре підходять відварені або засмажені яйця, сири, а також рибні або м`ясні продукти. Обід теж повинен бути досить поживним. А ось вечеря краще нехай буде мінімальною і повністю виключати жирну їжу.

5. Нечасто вживайте алкоголь. Вживання алкогольних напоїв не тільки може призвести до всіх відомою не самої приємної залежності, але і просто значно зіпсувати контури вашої фігури. На рівні з пивом, шкоду у вигляді зайвих калорій, можуть так само завдати вино і горілка.

6. Якомога більше овочів і фруктів. Фрукти не містять жирів і в них міститься велика кількість води. Тому вони наповнять ваш шлунок, тим самим вгамувавши почуття голоду, але при цьому не зіпсують вашої фігури.

7. Висипайтеся! Як не дивно, здоровий і в достатній кількості необхідний для вашого організму сон, теж впливає вживання їжі. Справа в тому, що людина, яка не висипається, потерпає від стресів, які він «заїдає» солодкою і калорійною їжею. Отже, ця солодке життя відбивається на його фігурі.

Як ви самі напевно переконалися, дотримуватися цих правил не складно. Але це дозволить вам надовго залишатися в гарній формі і відчувати себе здоровою людиною.

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