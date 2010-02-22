Знайшли ділянку мозку, що відповідає за страх втратити гроші

За страх в тій чи іншій формі позбутися грошових коштів відповідає конкретна структура мозку - мигдалики, показало дослідження Каліфорнійського технологічного інституту / США / та Університетського коледжу Лондона / Великобританія /. Згідно з результатами роботи, економічну поведінку людини та фінансові страхи закладені в основі роботи мигдалики - мозкової тканини, розташованої в середній скроневій частці головного мозку, що відповідає і за нашу емоційну реакцію і причетна до розвитку депресії, тривоги і аутизму.

Для експерименту психіатри обстежили двох пацієнтів, в мозку яких були знищені мигдалини через дуже рідкісну генетичну хворобу. Цим пацієнтам і здоровим учасникам було запропоновано погодитися на різні грошові авантюри з різними можливостями матеріальної прибутку або збитку. Вчені помітили, що пацієнти з ушкодженими мигдаликами наважувалися на ризиковані фінансові авантюри набагато частіше за інших добровольців. Таким чином був зроблений висновок, що мигдалики відіграють вирішальну роль для почуття обережності і передбачливості щодо грошових вкладень і витрат з високим ризиком втрати.

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