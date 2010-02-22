Гіркий шоколад запобігає утворенню тромбів

На щорічній конференції Європейської асоціації кардіологів доктор Хараламбос Влахополус з Медичної школи в Афінах повідомив, що 100 грам гіркого шоколаду покращує роботу судин у дорослої людини на протязі не менш як трьох годин.

Було відомо про те, що гіркий шоколад корисний для захисту від серцево-судинних захворювань. Тепер з`ясувалося, як саме захищає шоколад судини від руйнівного впливу вільних радикалів, пише GIGAMIR.

У дослідженні грецьких учених взяли участь 17 осіб. Вони розділилися на дві групи - в одній з`їдали 100 грам гіркого шоколаду, в другій - будь-який інший продукт. На інший день вони мінялися.

Як показали результати аналізів, у тих, хто харчувався шоколадом, функціонування ендотеліума - оболонки, що покриває стінки судин, поліпшувалося, у тих, хто шоколад не вживав, ніяких змін в роботі організму не було.

focus.ua