У Криму самовбивця вижив після стрибка з "Ластівчиного гнізда"

У Криму самовбивця вижив після стрибка в море зі скелі біля пам`ятника архітектури "Ластівчине гніздо".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в АРК, вчора о 12.15 чоловік, намагаючись накласти на себе руки, стрибнув у воду з висоти близько 60 м і залишився живий.

Прибулі на місце рятувальники за допомогою мотузки дістали постраждалого з води. Чоловікові 1978 року народження надали першу медичну допомогу і передали бригаді швидкої допомоги.