Чим небезпечна прокурена кухня

12:42, 22 лютого 2010
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Зберігає канцерогенний ефект

У прокурених приміщеннях надовго залишаються компоненти тютюнового диму, здатні викликати онкологічні захворювання, вважають учені з університету Берклі в США.

Речовини з тютюнового диму можуть осідати на оббивці меблів, одязі та шкірі. І навіть через деякий час вони зберігають свій канцерогенний ефект.

Дослідники провели лабораторні аналізи і знайшли істотно підвищений рівень токсинів тютюнового диму в приміщеннях, де до цього курили.

Нікотин, що лишається на курцях і предметах, може реагувати з іншими речовинами і виробляти небезпечні хімічні речовини - нітрозаміни, що спричиняють рак.

Залишки тютюнового диму залишаються на поверхнях дуже довго і після того, як сигарету вже загасили. Вони являють значну небезпеку для маленьких дітей, які нерідко тягнуть до рота все знайдене.

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