Черкащина: через сніг провалилася покрівля ФАПу
12:43, 22 лютого 2010Країна
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Потерпілих немає
У селі Углувата Христинівського району Черкаської області у будівлі фельдшерсько-акушерського пункту під вагою снігу провалилася покрівля.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Черкаській області, зруйновано покрівлю по всій площі і стіну на площі 60 кв. м. Потерпілих немає. ФАП перенесено у приміщення сільської ради.
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