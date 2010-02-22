Черкащина: через сніг провалилася покрівля ФАПу

12:43, 22 лютого 2010
Країна
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Потерпілих немає

У селі Углувата Христинівського району Черкаської області у будівлі фельдшерсько-акушерського пункту під вагою снігу провалилася покрівля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Черкаській області, зруйновано покрівлю по всій площі і стіну на площі 60 кв. м. Потерпілих немає. ФАП перенесено у приміщення сільської ради.

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