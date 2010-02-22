Через сніг в українських лікарнях обвалюються дахи та перекриття

В Україні через накопичення снігу обвалюються покрівлі медичних закладів.

Так селі Углувата Христинівського району Черкаської області у будівлі фельдшерсько-акушерського пункту під вагою снігу провалилася покрівля.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Черкаській області, зруйновано покрівлю по всій площі і стіну на площі 60 кв. м. Потерпілих немає. ФАП перенесено у приміщення сільської ради.

***

Також на Сумщині через накопичення снігу обвалився дах Роменської центральної районної лікарні.

Як повідомив УНІАН помічник начальника у зв`язках із громадськістю Роменського другого спеціального рятувального центру МНС України Валерій ШОКУТЬКО, подія сталася напередодні.

За його інформацією, обвалилося 400 квадратних метрів даху.

Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

***

У Тернопільській області під вагою снігу обвалились покрівля і перекриття сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного Управління МНС, інцидент стався у селі Борсуки Лановецького району. За даними рятувальників, потерпілих немає, оскільки обвал стався вночі.