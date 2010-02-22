В Україні ускладнено проїзд у 8 областях
13:59, 22 лютого 2010Країна
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Дані Мінтрансу
Станом на ранок 22 лютого ускладнено проїзд на автодорогах місцевого значення у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській і Чернігівській областях.
Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України, в решті областей проїзд забезпечено.
Проїзд автомобільного транспорту на дорогах державного значення, включаючи гірські перевали, забезпечено.
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