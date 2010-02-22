У Тернополі на смітнику виявили тіло немовляти.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, мертвого хлопчика знайшов чоловік, який нишпорив у сміттєвому баку готелю «Глобус».

Слідчо-оперативна група знайшла матір, яка викинула новонароджену дитину. Під час опитування можливих свідків прибиральниця готелю повідомила правоохоронцям, що пакет зі сміттям з номерів, який вона виносить, був важчим, ніж зазвичай, і пригадала, з якого номера взяла найважчу ношу. У цьому номері слідчі виявили сліди крові. Як з’ясувалося, у номері народжувала 28-річна жителька Тернопільського району, яка минулого тижня влаштувалася на роботу у готель, при цьому замаскувавши свою вагітність.

Жінка свої дії пояснила тим, що ця дитина була для неї небажаною. Зараз породілля з післяпологовими ускладненнями перебуває у лікарні. Як встановили слідчі, жінка вже виховує чотирирічну дівчинку.